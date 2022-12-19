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Вчера, 16:43

ММК получил комплексные экологические разрешения Росприроднадзора

УрБК, Магнитогорск, 24.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал первым предприятием черной металлургии России, получившим от Росприроднадзора комплексные экологические разрешения по всем объектам негативного воздействия на окружающую среду.

ММК получил комплексные экологические разрешения Росприроднадзора
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, комплексное экологическое разрешение (КЭР) — ключевой разрешительный документ для крупных промышленных предприятий, устанавливающий нормативы воздействия на окружающую среду и содержащий обязательные к выполнению мероприятия, направленные на снижение этого воздействия.

«В соответствии с новыми требованиями природоохранного законодательства, юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на объектах I категории, должны получить КЭР до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

Сейчас в составе ПАО «ММК» зарегистрированы три объекта негативного воздействия на окружающую среду I категории: Магнитогорская площадка № 1 — основная промплощадка, Магнитогорская площадка № 2 — горнообогатительное производство, Агаповская площадка (карьер Малый Куйбас, Известняковый и Доломитовый карьеры).

Отмечается, что реализация мероприятий ПАО «ММК» в рамках КЭР позволит уменьшить выбросы по итогам 2025 года (относительно 2017 года) на 40,4 тыс. т в год (или на 20%), благодаря чему Магнитогорск получит статус «Чистого города».
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