ММК получил комплексные экологические разрешения Росприроднадзора

УрБК, Магнитогорск, 19.12.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) улучшил позиции в разделах ...10.03.2020 ММК в 2019 году выделил на экологические проекты почти 9 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 10.03.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2019 году направил на реализацию ...21.08.2019 Эксперты ООН высоко оценили экологические проекты ММК
УрБК, Магнитогорск, 21.08.2019. Специалисты Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) наградили ...13.12.2018 ММК отмечен в рейтинге Всемирного фонда природы в числе лучших предприятий России
УрБК, Магнитогорск, 13.12.2018. ПАО «ММК» отмечено в рейтинге Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в числе ...09.11.2012 12 ноября пройдут общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду энергоблока № 4 БАЭС
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2012. В понедельник, 12 ноября, в городском округе Заречный состоятся общественные слушания ...