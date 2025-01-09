Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) получил Комплексное экологическое разрешение (КЭР) сроком на семь лет. Об этом сообщила пресс-служба уральского предприятия.КЭР регулирует производственную деятельность в сфере охраны природы. Для получения разрешения завод на протяжении двух лет вел учет выбросов и отходов, а также разработал проект по модернизации и очистке сточных вод для повышения экологической эффективности.«Полученное разрешение подтверждает соответствие деятельности ПНТЗ требованиям экологического законодательства и вселяет уверенность в жителей региона, партнеров и клиентов в том, что наше предприятие производит продукцию, минимизируя воздействие на здоровье людей и окружающую среду. В ближайшие годы ПНТЗ продолжит вкладывать средства в повышение экологической безопасности, внедряя в производство наилучшие доступные технологии», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.Отмечается, что в рамках снижения воздействия на природу в 2020 году ПНТЗ запустил новый комплекс очистных сооружений «AQA Генезис», который позволил сократить потребление воды и обеспечить замкнутый цикл водоснабжения трубопрокатного производства.Добавим, что ПНТЗ ежегодно выделяет на охрану окружающей среды свыше 300 млн руб.