ПНТЗ получил Комплексное экологическое разрешение

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) за ...19.08.2021 ПНТЗ стал лауреатом конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную металлургическую компанию ...31.05.2021 ПНТЗ получил региональную премию за эффективную деятельность в сфере экологии в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...30.05.2018 Управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов: ПНТЗ ведет непрерывную работу по снижению воздействия на окружающую среду
Первоуральский новотрубный завод увеличил вложения в масштабные природоохранные проекты, целью которых является ...15.04.2016 ПНТЗ стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2016. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) награжден дипломом и ...