УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:11

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 сентября выросли на 0,37%, до 76,96 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-95 подорожал на 0,21%, до 56,63 руб. Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 0,16%, до 52,42 руб. за литр.

Цена на дизельное топливо за неделю выросла на 0,14%, составив 66,49 руб. за литр.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 14:42 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...

13.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...

30.08.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 1,35%

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 ...

09.07.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,09%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 28 ...

01.07.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,11%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 21 по ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (460)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18