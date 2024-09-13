Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...13.09.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли почти на 1%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...30.08.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 1,35%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 ...09.07.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,09%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 28 ...01.07.2021 Бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,11%
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2021. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 21 по ...