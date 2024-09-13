Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...