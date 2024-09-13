Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Среднего Урала за неделю выросли на 0,37%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 ...30.08.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 1,35%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 ...23.08.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,76%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 12 ...16.08.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 5 по ...23.05.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,42%
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...