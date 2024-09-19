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Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,45%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 16 по 23 сентября выросли на 0,45%, составив 77,31 руб.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-95 подорожал на 0,05%, до 56,66 руб. Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 0,07% и составила 52,45 руб. за литр.

Цена на дизельное топливо за неделю выросла на 0,03%, составив 66,50 руб. за литр.
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