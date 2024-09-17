На прошлой неделе годовая инфляция в России замедлилась до 8,74%

УрБК, Москва, 17.09.2024. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,2% после 1,14% в июле, сообщается на сайте ...12.09.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,71%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом ...18.04.2024 Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%
УрБК, Москва, 18.04.2024. Годовая инфляция за отчетную неделю с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%, однако ...19.09.2023 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. «Наиболее заметно ...19.09.2023 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
УрБК, Москва, 19.09.2023. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка ...