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Сегодня, 13:21

На прошлой неделе годовая инфляция в России замедлилась до 8,74%

УрБК, Москва, 19.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 10 по 16 сентября замедлилась на 0,11 п.п. по сравнению с предыдущим периодом и составила 8,74%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

Эксперты министерства отметили, что за недели цены на овощи продолжили снижение, а на другие продукты рост цен замедлился до 0,18%. Из непродовольственных товаров до 0,11% замедлился рост на электронику и бытовую технику, бензин и лекарства. Что касается сектора услуг, то здесь цены изменились на 0,14% на фоне динамики цен на авиабилеты на внутренние рейсы, при этом снизились цены на услуги санаториев и гостиниц.

Ранее эксперты Центробанка сообщили, что в целом инфляция в России в августе замедлилась до 0,2% после 1,14% в июле.
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