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Инфляция в России в августе замедлилась до 0,2%

УрБК, Москва, 17.09.2024. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,2% после 1,14% в июле, сообщается на сайте Центробанка.

«В августе 2024 года потребительские цены выросли на 0,2% (в июле — на 1,14%). С поправкой на сезонность в годовом выражении прирост цен в августе составил 7,6% (в II квартале 2024 года — 8,7%, в I квартале 2024 года — 5,9%). Годовая инфляция составила 9,05%, для базового ИПЦ годовой прирост снизился более существенно — до 8,44%», — говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен».
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