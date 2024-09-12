Инфляция в России в августе замедлилась до 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 8,71% по сравнению с аналогичным периодом ...15.08.2024 В России в июле ускорился рост цен на плодоовощную продукцию
УрБК, Москва, 15.08.2024. Годовая инфляция в России в июле выросла до 9,13% (в июне — 8,59%). Для индекса ...18.04.2024 Годовая инфляция в РФ с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%
УрБК, Москва, 18.04.2024. Годовая инфляция за отчетную неделю с 9 по 15 апреля 2024 года ускорилась до 7,8%, однако ...12.09.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%
Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле ...12.09.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в августе замедлилась до 14,27%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Инфляция на Среднем Урале в августе 2022 года составила 14,27% по сравнению с ...