Годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,31% по итогам апреля

УрБК, Москва, 18.05.2023. В апреле 2023 года годовая инфляция в РФ составила 2,31%. Это на 1,20 п. п. меньше, чем в марте. Замедление роста цен связано с эффектом высокой базы, который наблюдался в прошлом году, сообщает пресс-служба Банка России.



В среднем непродовольственные товары стоили меньше, чем в апреле 2022 года, продовольственные товары — столько же, услуги — дороже.



Потребительские цены за месяц выросли на 0,38% (в марте — на 0,37%). С поправкой на сезонность прирост ускорился с 0,29% до 0,31%. Месячные показатели устойчивой ценовой динамики (с поправкой на сезонность) в апреле в основном росли, но на умеренном уровне. Ценовое давление постепенно усиливается после периода сдержанного роста цен во второй половине 2022 года.



Банк России ожидает, что с мая годовая инфляция начнет расти. В базовом сценарии регулятор ожидает ее на уровне 4,5-6,5% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.