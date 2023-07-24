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Сегодня, 10:22

Росфинмониторинг зафиксировал случаи обналичивания денег через маркетплейсы

УрБК, Москва, 19.09.2024. Росфинмониторинг обнаружил случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств. Об этом сообщает «Прайм».

«Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Ведомство уже направило российским банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли.
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