Росфинмониторинг зафиксировал случаи обналичивания денег через маркетплейсы

УрБК, Москва, 24.07.2023. Росфинмониторинг заявил об увеличении числа мошеннических операций по отмыванию денежных ...01.10.2020 Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году пришелся на строительство и торговлю
УрБК, Москва, 01.10.2020. Основной спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии 2020 года пришелся на три сектора ...24.09.2019 Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократились в два раза
Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ в I полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза по ...24.09.2019 Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократились в два раза
УрБК, Москва, 24.09.2019. Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ в I полугодии 2019 года ...01.02.2019 Незаконный вывод средств за рубеж через банки РФ в 2018 году сократился на 20%
УрБК, Москва, 01.02.2019. Объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году сократился на 20%, до ...