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В Свердловской области с начала года открыли почти 4 тыс. вакансий в сфере ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Свердловской области с начала года открыли почти 4 тыс. вакансий в сфере ЖКХ. Об этом сообщает российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным аналитиков, с января до начала сентября текущего года в регионе выложили более 3,8 тыс. предложений о работе в сфере коммунального хозяйства. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Организации, отвечающие за водоснабжение, опубликовали 40% предложений о работе, строительные компании — 24%, предприятия, занимающиеся благоустройством — 38%.

Специалисты сервиса hh.ru «Люди в цифрах» выяснили, что средняя по рынку зарплата у сотрудников в сфере ЖКХ варьируется от 48 тыс. 276 руб. до 82 тыс. 759 руб. В прошлом году за аналогичный период времени предлагаемые зарплаты составляли 40 тыс. 230 руб. — 70 тыс. руб.
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