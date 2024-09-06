В Свердловской области с начала года открыли почти 4 тыс. вакансий в сфере ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Свердловской области с начала года было открыто 3,5 тыс. вакансий для специалистов ...18.06.2024 На Среднем Урале число строительных вакансий с начала года выросло на 21%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. В Свердловской области в мае 2024 года было открыто более 9,6 тыс. вакансий в сфере ...29.03.2024 Число вакансий в сфере ЖКХ на Среднем Урале за год выросло почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В Свердловской области за январь-март 2024 года было опубликовано более 1 тыс. вакансий ...14.08.2023 Число вакансий в строительных компаниях Свердловской области выросло на треть
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. По итогам января-июля 2023 года строительные компании Свердловской области открыли 16 ...13.09.2022 Зарплаты программистов в Свердловской области с начала года сократились на 16%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Средние предлагаемые программистам зарплаты в Свердловской области с начала текущего ...