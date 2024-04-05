Жителям Екатеринбурга в среднем необходимо 62 зарплаты на покупку однокомнатной квартиры

В Екатеринбурге в 2024 году 40% от среднего размера зарплаты уходит на оплату съемной однокомнатной квартиры. В 2023 ...05.04.2024 Доля расходов на аренду «однушки» в Екатеринбурге выросла до 40%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Екатеринбурге в 2024 году 40% от среднего размера зарплаты уходит на оплату съемной ...01.06.2023 Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для покупки «однушки» на вторичном рынке жилья
УрБК, Челябинск, 01.06.2023. Жителям Челябинска понадобятся 52 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной ...