Жителям Екатеринбурга в среднем необходимо 62 зарплаты на покупку однокомнатной квартиры

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Екатеринбурге за последний год выросла доступность покупки жилья, говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика».



Если год назад местным жителям требовалось 65 среднегородских зарплат на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, то сейчас этот показатель снизился до 62. То есть в последние 12 месяцев зарплаты в Екатеринбурге росли быстрее, чем цены на жилье.



По сравнению с ситуацией 5-летней давности, доступность жилья в городе не изменилась. В 2019 году екатеринбуржцам для покупки «однушки» тоже требовалось 62 зарплаты.