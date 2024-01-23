Продажи алкоголя в России за восемь месяцев выросли на 2,4%

УрБК, Москва, 23.01.2024. По итогам 2023 года в розничных магазинах РФ реализовали 229,5 млн дал алкогольной продукции ...14.12.2023 В России с января по ноябрь 2023 общий объем продаж коньяка увеличился на 9,8%
В России в январе-ноябре продажи конька поднялись на 9,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а продажа ...18.07.2023 В России на 3,9% выросли продажи алкоголя
По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) алкоголя без учета пива, ...16.02.2023 В России на 2,4% выросли продажи алкоголя
УрБК, Москва, 16.02.2023. В России розничные продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...16.12.2022 В России розничные продажи водки выросли на 6%
УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на ...