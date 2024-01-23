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Продажи алкоголя в России за восемь месяцев выросли на 2,4%

УрБК, Москва, 18.09.2024. Розничные продажи алкоголя в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) за восемь месяцев текущего года выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 149,61 млн декалитров (дал), сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Так, продажи коньяка за указанный период увеличились на 5,5% (до 9,06 млн дал), игристых вин — на 11,6% (до 13,48 млн дал), водки — на 0,9% (до 49,79 млн дал), виноградных вин — на 1,4% (до 37,81 млн дал), ликерных вин — на 11,5% (до 874,9 тыс. дал).

При этом продажи слабоалкогольной продукции снизились на 6,9%, до 10,64 млн дал.
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