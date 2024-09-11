Официальный курс доллара США вырос на 29 коп., евро — на 23 коп.

УрБК, Москва, 18.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 29 коп., до 91,43 руб., евро — на 23 коп., до 101,51 руб.