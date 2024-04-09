В научно-технической конференции молодых специалистов ЕВРАЗа приняли участие более 100 человек

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Члены жюри подвели итоги научно-технической конференции молодых специалистов, которая проходила в Нижнем Тагиле на базе ЕВРАЗ НТМК. В соревнованиях приняли участие более 100 работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, специалисты по информационным технологиям ЕвразТехники, а также студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Научно-техническая конференция — это хороший фундамент для дальнейшего роста и развития наших сотрудников как профессионалов, имеющих все шансы в недалеком будущем занять руководящие должности в компании. Приняв участие в конкурсе, они сделали большой шаг на пути к реализации жизненных амбиций и достижению намеченных целей. Сегодня уральские предприятия ЕВРАЗа как никогда нуждаются в таких людях», — отметил технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.Участники конференции решали реальные производственные задачи, изучали специфику работы подразделений, взаимодействовали с технологами, осваивали инструменты теории решения изобретательских задач и командообразования. В финале участники представили идеи по повышению эффективности производства в энергетике, охране труда и промышленной безопасности, совершенствовании технологических процессов, экологии.