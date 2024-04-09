В научно-технической конференции молодых специалистов ЕВРАЗа приняли участие более 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК начала работу 62-я научно-техническая конференция «Путь к новым ...10.04.2023 Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в «Тотальном диктанте»
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральские предприятия ЕВРАЗа впервые стали площадками всероссийской акции грамотности ...09.11.2020 Сборная команда ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК cтала победителем Чемпионата России по производственному менеджменту
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2020. Сборная команда ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК впервые стала абсолютным победителем VII ...16.11.2017 300 сотрудников ЕВРАЗа на Урале приняли участие в конкурсе молодых руководителей
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2017. 300 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК приняли участие в конкурсе молодых ...12.10.2016 В Нижнем Тагиле состоялась IV молодежная конференция ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2016. В Нижнем Тагиле завершилась IV научно-техническая конференция молодежи ЕВРАЗа. Об этом ...