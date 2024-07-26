Работникам метрополитена Екатеринбурга с сентября повысили зарплату на 30%

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УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Пассажиропоток екатеринбургского метрополитена в январе 2024 превысил уровень января ...