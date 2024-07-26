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Работникам метрополитена Екатеринбурга с сентября повысили зарплату на 30%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В метрополитене Екатеринбурга с сентября повысился уровень оплаты труда. Рабочие теперь будут получать больше на 30%. Зарплаты руководства выросли на 20%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, средняя зарплата на предприятии теперь составляет 78 тыс. руб. Директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди отметил, что на рост зарплаты повлияло увеличение пассажиропотока.

Так, по итогам восьми месяцев 2024 года предприятие вернулось к допандемийному количеству пассажиров — 46-48 млн человек в год. Планируется, что в 2025 году уральский метрополитен увеличит пассажиропоток до 49-50 млн человек.

Ранее стало известно о росте зарплат сотрудников «Гортранса». В общей сложности, их доходы должны вырасти на 30%. Постепенно средняя зарплата в сфере общественного транспорта составит около 71 тыс. руб., при этом у водителей она вырастет до 90 тыс. руб.

Кроме того, власти Екатеринбурга будут помогать сотрудникам Гортранса в решении жилищных вопросов. Так, на данный момент уже 15 работникам город выдал жилье в пользование, еще одного поддержал при оформлении ипотеки. Получить такую помощь может любой сотрудник Гортранса, для этого требуется лишь подать соответствующее заявление в профсоюз предприятия.
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