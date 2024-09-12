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Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 17.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 21 коп., до 91,14 руб., евро — на 48 коп., до 101,28 руб.
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