Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 17.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 21 коп., до 91,14 руб., евро — на 48 коп., до 101,28 руб.