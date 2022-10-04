Налоговая служба напомнила индивидуальным предпринимателям порядок распределения средств на едином налоговом счете

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылку уведомлений для оплаты ...

ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. На Среднем Урале стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. В ...

Свердловским налогоплательщикам будет направлено 1,85 млн уведомлений на общую сумму 5,5 млрд рублей

УФНС России по Свердловской области начинает рассылку уведомлений по имущественным налогам

Жители Екатеринбурга до сих пор не получили перерасчет от ФНС по налогам на имущество

Жители Екатеринбурга жалуются, что управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области до сих пор не ...