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Вчера, 15:02

Налоговая служба напомнила индивидуальным предпринимателям порядок распределения средств на едином налоговом счете

УрБК, Москва, 16.09.2024. Специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ напомнили индивидуальным предпринимателям порядок распределения средств на едином налоговом счете (ЕНС). Информация об этом опубликована на сайте ФНС России.

«Имеющаяся переплата на ЕНС зачитывается в счет предстоящей обязанности по уплате налогов, установленных налоговым уведомлением, до наступления срока его исполнения. Так, переплата индивидуального предпринимателя резервируется в счет предстоящей обязанности по уплате имущественных налогов и НДФЛ. Если сальдо ЕНС меньше, то средства будут зачитываться в счет исполнения налогового уведомления по мере поступления платежей до полного погашения предстоящей обязанности», — говорится в сообщении.

При этом если у индивидуального предпринимателя до 2 декабря 2024 года появится недоимка по уплате иных налогов, то зачтенная сумма обязательств по имущественным налогам распределится в счет погашения обязательств с более ранним сроком.

Напомним, ФНС России начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год. До 20 октября будет отправлено 61,6 млн уведомлений. Налоги, указанные в направленных уведомлениях за 2023 год, необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2024 года.
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