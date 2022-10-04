Налоговая служба напомнила индивидуальным предпринимателям порядок распределения средств на едином налоговом счете

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылку уведомлений для оплаты ...04.10.2022 Свердловским налогоплательщикам будет направлено 1,85 млн уведомлений на общую сумму 5,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. На Среднем Урале стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. В ...02.07.2018 УФНС России по Свердловской области начинает рассылку уведомлений по имущественным налогам
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для ...09.11.2016 Жители Екатеринбурга до сих пор не получили перерасчет от ФНС по налогам на имущество
Жители Екатеринбурга жалуются, что управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области до сих пор не ...09.11.2016 Жители Екатеринбурга до сих пор не получили перерасчет от ФНС по налогам на имущество
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. Жители Екатеринбурга жалуются, что управление Федеральной налоговой службы по ...