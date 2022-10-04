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ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала рассылку уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год. До 20 октября будет отправлено 61,6 млн уведомлений, сообщается на сайте свердловского отделения ведомства.

«Всего до 20 октября планируется направить 61,6 млн таких уведомлений. Из них около 40 млн (+17% к 2023 году) — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг тем, кто подключен к указанным сервисам. Остальным налогоплательщикам — по почте заказными письмами», — говорится в сообщении.

Общий объем начислений налогов на имущество во всех уведомлениях составил 368,2 млрд руб. Это на 4,7% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Налоговые уведомления получат владельцы транспортных средств, земельных участков, объектов недвижимости за период владения в течение 2023 года. При этом уведомления на сумму менее 300 руб. отправке не подлежат — их направляют не чаще, чем один раз в три года. Также налоговые уведомления не направляются лицам, полностью освобожденным от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот.

Налоги, указанные в направленных уведомлениях за 2023 год, необходимо оплатить не позднее 2 декабря 2024 года.
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