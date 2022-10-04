ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. На Среднем Урале стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2021 год. В ...02.07.2018 УФНС России по Свердловской области начинает рассылку уведомлений по имущественным налогам
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для ...09.10.2017 УФНС Свердловской области завершила рассылку налоговых уведомлений
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Налоговые органы Свердловской области завершили рассылку налоговых уведомлений по ...28.08.2017 Налоговые органы Свердловской области завершили процесс расчета имущественных налогов за 2016 год
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2017. Налоговые органы Среднего Урала завершили процесс расчета имущественных налогов за 2016 ...22.09.2016 В Свердловской области в 2015 году начислено 5 млрд 197,8 млн рублей имущественных налогов
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2016. В Свердловской области в 2015 году начислено 5 млрд 197,8 млн руб. имущественных ...