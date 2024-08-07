Паблик-арт-программа «ЧО» создала футболки с цитатами Букашкина для восстановления росписей художника

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила футболки с цитатами легенды уральского андеграунда Старика Б.У. Кашкина. Изделия приурочили ко дню рождения художника, сообщает пресс-служба организаторов проекта.



Часть средств, собранных с продажи футболок, будет направлена на материалы для восстановления росписи на Тропе Букашкина во дворах на проспекте Ленина, 5.



Сохранение наследия уральского художника стало одной из задач этого сезона «ЧО». Команда фестиваля вместе с горожанами обновили пространство на улице Белинского, используя постеры, вдохновленные творчеством художника. А на Тропе Букашкина расписали серию гаражей по эскизам легенды уральского андеграунда. В акции приняли участие более 100 человек.



«Работа с наследием — неотъемлемая часть работы «ЧО» и «Атомстройкомплекса» в целом. Букашкин является знаковой и, как нам кажется, порой недооцененной частью этого наследия. Мы уверены, что на этом не остановимся в работе с творчеством художника и его сообщества «Картинник», и возможно, это уже будет отдельный регулярный проект или даже фестиваль, — поделился креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» руководитель паблик-арт-программы Никита Харисов.