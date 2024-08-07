Паблик-арт-программа «ЧО» создала футболки с цитатами Букашкина для восстановления росписей художника

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В Екатеринбурге команда паблик-арт-программы «ЧО» вместе с местными жителями 11 августа ...31.07.2024 Жители Екатеринбурга смогут принять участие в арт-акции по росписи гаражей на тропе легендарного художника Б. У. Кашкина
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. Жители Екатеринбурга смогут принять участие в арт-акции по росписи гаражей, ...10.07.2024 Команда паблик-арт-программы «ЧО» распишет заборы и стены заброшенных гаражей Екатеринбурга иллюстрациями художника Б.У. Кашкина
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Команда паблик-арт-программы «ЧО» распишет стены, заборы и гаражи Екатеринбурга ...28.06.2024 «Атомстройкомплекс» восстановит закрашенные рисунки на «тропе Старика Б.У. Кашкина» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Участники паблик-арт-программы «ЧО» (инициатор — строительная компания ...13.02.2024 Паблик-арт-программа «ЧО» разместила в центре Екатеринбурга гигантские валентинки
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В знаковых местах Екатеринбурга появились изображения валентинок. Признания в любви ...