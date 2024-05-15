«Атомстройкомплекс» восстановит закрашенные рисунки на «тропе Старика Б. У. Кашкина» в Екатеринбурге

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Участники паблик-арт-программы «ЧО» (инициатор — строительная компания «Атомстройкомплекс») восстановят закрашенные коммунальными службами росписи андеграундного художника Старика Б.У.Кашкина во дворе дома № 5 на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.Напомним, что известный представитель уральского андеграунда Б.У. Кашкин скончался в 2005 году. Комплекс гаражей и трансформаторных будок во дворе дома на ул. Ленина, 5 до недавнего времени оставался единственным местом в Екатеринбурге, где сохранились работы участников «Картинника» по его наброскам, текстам и идеям. На днях сотрудники коммунальных служб закрасили эти работы.«Развивая тему идентичности, истории города и локального патриотизма, мы считаем важным и обязательным не только создавать новое, но и сохранять и восстанавливать арт-наследие Екатеринбурга. В сезоне «Перспектива слов» мы впервые планируем направить усилия на сохранение исторического паблик-арта. В рамках работы с наследием Старика Б. У. Кашкина в этом году мы восстановим пострадавшие росписи уральского художника», — рассказал креативный и бренд-директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.