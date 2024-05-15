«Атомстройкомплекс» восстановит закрашенные рисунки на «тропе Старика Б. У. Кашкина» в Екатеринбурге

Новый сезон фестиваля «ЧО» в Екатеринбурге пройдет по мотивам творчества Тимы Ради и Б.У. Кашкина ...25.04.2024 Уральские студенты разработают посвященную микрорайонам Екатеринбурга концепцию мерча
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Студенты екатеринбургских вузов разработают концепцию мерча, посвященную микрорайонам ...13.02.2024 Паблик-арт-программа «ЧО» разместила в центре Екатеринбурга гигантские валентинки
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В знаковых местах Екатеринбурга появились изображения валентинок. Признания в любви ...09.10.2023 «Атомстройкомплекс» представил программу паблик-арта «ЧО» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В Екатеринбурге в рамках международного форума и выставки 100+ TechnoBuild компания ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании ...