Команда паблик-арт-программы «ЧО» распишет заборы и стены заброшенных гаражей Екатеринбурга иллюстрациями художника Б.У. Кашкина

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В Екатеринбурге художники паблик-арт-программы «ЧО» и юные горожане создадут новые арт-объекты на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера ...

В поисках «Перспективы слов»

Новый сезон фестиваля «ЧО» в Екатеринбурге пройдет по мотивам творчества Тимы Ради и Б.У. Кашкина ...

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Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие ...