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Команда паблик-арт-программы «ЧО» распишет заборы и стены заброшенных гаражей Екатеринбурга иллюстрациями художника Б.У. Кашкина

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Команда паблик-арт-программы «ЧО» распишет стены, заборы и гаражи Екатеринбурга иллюстрациями уральского художника Старика Б.У. Кашкина.

Инициатива проводится при поддержке девелопера «Атомстройкомплекс», который вместе с издательством TATLIN и Музеем Б.У. Кашкина издаст специальный тираж раскраски, выпустит ограниченную капсулу футболок с росписями Б.У. Кашкина и восстановит исторические росписи, оставленные легендой уральского андеграунда Б.У. Кашкиным во дворе дома на улице Ленина, 5, сообщает пресс-служба паблик-арт-программы.

Принять участие в акции могут все желающие, которые в составе небольших команд (класс, семья, соседи, коллеги) смогут преобразить пространства при помощи уличных постеров-раскрасок по мотивам «досочек» из коллекции Музея Б.У. Кашкина.

Вместе с постерами участники получат красящие и клеящие материалы. Все точки проведения акции будут задокументированы фотографом «ЧО», мероприятие станет продолжением практик сообщества «Картинник» и делегированным проектом, акцентирующим роль частной инициативы в поддержке и преобразовании окружающей среды.

«Оглянитесь вокруг: наверняка где-то рядом есть забор, гараж или хозяйственное сооружение, где давно не прибирались. Обычно такие стены заклеены мусорными объявлениями и рекламой трехлетней давности», — говорит команда паблик-арт-программы «ЧО».

Фото поверхности или пространства, нуждающихся в преображении, можно отправить по ссылке. Предложения от горожан собирают до 22 июля.
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