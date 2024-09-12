В Свердловской области бабье лето продлится до середины недели

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области до середины недели продлится бабье лето. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, в дневные часы воздух в регионе будет прогреваться до 23 градусов тепла. Ночью температура будут опускаться до 5 градусов выше нуля, в некоторых районах возможны заморозки до 5 градусов ниже нуля. Ожидается преимущественно ясная погода, по утрам туман, без осадков, ветер юго-западный, до 7 м/с.



В Екатеринбурге в первой половине недели днем ожидается до 22 градусов выше нуля, ночью столбик термометра будет опускаться до 5 градусов тепла. В городе ожидается преимущественно ясная погода, ветер юго-западный, до 7 м/с.