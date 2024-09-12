В Свердловской области бабье лето продлится до середины недели

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Свердловской области до конца недели будет тепло и солнечно. Об этом сообщается на ...09.09.2024 На Средний Урал в первой половине недели придет бабье лето
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области в первой половине недели синоптики обещают бабье лето. Дневные ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...08.04.2024 В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...