Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — вырос на 40 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 17,51 коп., до 90,93 руб., евро — вырос на 40,51 коп., до 100,79 руб.