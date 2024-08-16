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Официальный курс доллара США снизился на 17 коп., евро — вырос на 40 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 17,51 коп., до 90,93 руб., евро — вырос на 40,51 коп., до 100,79 руб.
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