Аферисты убедили жителя Нижних Серег перевести на «безопасные счета» более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Житель Ревды стал жертвой мошенников, убедивших его под предлогом спецоперации по ...31.07.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили местного жителя продать автомобиль и перевести на «безопасные счета» 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. В Екатеринбурге местный житель пенсионного возраста, действуя по инструкции ...03.07.2024 В Екатеринбурге инструктор по спорту перевел мошенникам более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге инструктор по спорту перевел мошенникам 3 млн 150 тыс. руб. Мужчину ...28.06.2024 В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...12.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Студент УрФУ перевел на счета злоумышленников, действующих под видом сотрудников ...