Аферисты убедили жителя Нижних Серег перевести на «безопасные счета» более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Житель города Нижние Серги перевел злоумышленникам 1 млн 069 тыс. руб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, мужчине поступил звонок от лжесотрудника «Госуслуг», которая заявила, что его личный кабинет был взломан.



Далее мошенники, звоня жертве друг за другом, заставили его оформить «зеркальные кредиты» и перевести деньги на «безопасные счета».