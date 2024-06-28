В Екатеринбурге инструктор по спорту перевел мошенникам более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Екатеринбурге инструктор по спорту перевел мошенникам 3 млн 150 тыс. руб. Мужчину обманули лжесотрудники Банка России, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.



Так, потерпевший сообщил полицейским, что ему поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками Банка России и сказали, что от имени мужчины кто-то пытается оформить кредиты, а также перевести деньги за границу. Чтобы обезопасить средства, жертве предложили оформить «зеркальные кредиты», а затем перевести деньги на «безопасные счета». В результате этого потерпевший перевел на указанные злоумышленниками счета 2,2 млн руб. заемных средств и еще 950 тыс. руб. личных накоплений.



По факту хищения денежных средств возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».