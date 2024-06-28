В Екатеринбурге инструктор по спорту перевел мошенникам более 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...25.06.2024 В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников «Госуслуг» перевел на «безопасные счета» около 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников портала «Госуслуги» ...12.04.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили студента УрФУ оформить кредит и перевести заемные средства на «безопасные счета»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Студент УрФУ перевел на счета злоумышленников, действующих под видом сотрудников ...22.08.2023 Житель Екатеринбурга перевел мошенникам 1 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...