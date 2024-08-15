На Южном Урале количество выданных кредитных карт за месяц снизилось на 13%

УрБК, Челябинск, 13.09.2024. В Челябинской области объем лимитов кредитных карт, выданных в августе 2024 года, составил 5,61 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 8%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



На Южном Урале в августе этого года выдали 50,53 тыс. кредитных карт, что на 13% меньше показателя предыдущего месяца. Средний лимит составил 111 тыс. руб. (плюс 5%).



Согласно данным ОКБ, количество выдач кредитных карт в августе по сравнению с июлем сократилось во всех регионах РФ без исключения. Самое заметное снижение зафиксировано в Курской области (на 34%), Дагестане (на 21%) и Ингушетии (на 19%).