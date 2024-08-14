В Свердловской области объем лимитов кредитных карт за месяц снизился на 13%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Свердловской области объем лимитов кредитных карт, выданных в августе 2024 года, составил 7,66 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 13%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по объему лимитов кредитных карт расположились Москва (32,41 млрд руб.), Московская область (20,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (14,31 млрд руб.) и Краснодарский край (10,21 млрд руб.).



В Свердловской области в августе этого года выдали 64,33 тыс. кредитных карт, что на 12% меньше показателя предыдущего месяца. Средний лимит составил 119 тыс. руб. (минус 1%).



Согласно данным ОКБ, за минувший месяц банки открыли 2,2 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 288,18 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 15%, общий объем одобренных лимитов — на 11%.