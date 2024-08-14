В Свердловской области объем лимитов кредитных карт за месяц снизился на 13%

В Свердловской области объем лимитов кредитных карт, выданных в августе 2024 года, составил 7,66 млрд руб. По сравнению ...14.08.2024 Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов выданных в июле кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Свердловской области объем лимитов кредитных карт, выданных в июле 2024 года, ...14.06.2024 В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт за месяц вырос на 6%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт в апреле 2024 года составил ...09.01.2024 На Южном Урале объем лимитов новых кредитных карт в ноябре 2023 года вырос на 10%
УрБК, Челябинск, 09.01.2024. В Челябинской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, ...09.01.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, ...