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В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт за месяц вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт в апреле 2024 года составил 8,53 млрд руб. За месяц этот показатель вырос на 6%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по объему лимитов новых кредитных карт расположились Москва (35,69 млрд руб.), Московская область (20,88 млрд руб.), Санкт-Петербург (13,32 млрд руб.) и Краснодарский край (12,22 млрд руб.).

Согласно исследованию, в Свердловской области в апреле этого года было выдано 77,53 тыс. новых кредитных карт, что на 2% меньше показателя предыдущего месяца. Средний лимит по ним составил 110 тыс. руб. (+8% к марту 2024 года).

В целом по стране объемы лимитов новых кредитных карт выросли за месяц на 6%, количество выдач сократилось на 1%.
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