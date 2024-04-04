В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт за месяц вырос на 6%

УрБК, Челябинск, 04.04.2024. В Челябинской области в феврале 2024 года было выдано 56,01 тыс. кредитных карт. По ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По сравнению с предыдущим месяцем ...03.04.2024 В Свердловской области объем лимитов по кредитным картам за месяц вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. В Свердловской области в феврале 2024 года было выдано 74,68 тыс. кредитных карт. По ...09.01.2024 На Южном Урале объем лимитов новых кредитных карт в ноябре 2023 года вырос на 10%
УрБК, Челябинск, 09.01.2024. В Челябинской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, ...09.01.2024 Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по объему лимитов новых кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В Свердловской области объем лимитов новых кредитных карт, выданных в ноябре 2023 года, ...