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Сегодня, 15:00

В Свердловской области объем лимитов кредитных карт за месяц снизился на 13%

В Свердловской области объем лимитов кредитных карт, выданных в августе 2024 года, составил 7,66 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 13%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятое место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по объему лимитов кредитных карт расположились Москва (32,41 млрд руб.), Московская область (20,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (14,31 млрд руб.) и Краснодарский край (10,21 млрд руб.).

В Свердловской области в августе этого года выдали 64,33 тыс. кредитных карт, что на 12% меньше показателя предыдущего месяца. Средний лимит составил 119 тыс. руб. (минус 1%).

Согласно данным ОКБ, за минувший месяц банки открыли 2,2 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 288,18 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 15%, общий объем одобренных лимитов — на 11%.
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Сегодня, 15:00 В Свердловской области объем лимитов кредитных карт за месяц снизился на 13%

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