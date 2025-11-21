В октябре в Свердловской области выросло число выданных кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. В октябре 2025 года в Свердловской области было выдано 44,89 тыс. кредитных карт на 4,23 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 94 тыс. руб. (кол-во +5%, общие лимиты -3%, средний лимит -8%). С этим результатом она заняла 5 место в топ-50 регионов по объему лимитов кредитных карт, сообщает пресс-служба ОКБ.

Тюменская область заняла 20 место (18,11 тысяч карт), ХМАО — 22 место (19,13 тыс. карт), остальные регионы УрФО в топ-50 не вошли. В целом в России было заключено 1,40 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 140,28 млрд руб. и средним лимитом по карте 101 тыс. руб.

Если по отношению к сентябрю 2025 года количество выдач кредитных карт в РФ выросло на 5%, то общий лимит по ним сократился на 3%. В годовом отношении количество выдач кредиток сократилось на 24%, общий объем одобренных лимитов — на 38%. Средний размер лимита по карте за год снизился на 23 тыс. руб. Всего за 10 месяцев 2025 года было выдано 12,23 млн кредитных карт с общим лимитом 1,52 трлн руб.