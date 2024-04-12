На Среднем Урале картофель за месяц подешевел на 18%

В Свердловской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 10,7%). Об этом ...12.04.2024 В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожали свекла и морковь
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Свердловской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего ...22.03.2024 В Свердловской области свекла за месяц подорожала более чем на 20%
В Свердловской области в феврале по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 20,8%). Об этом ...22.03.2024 В Свердловской области свекла за месяц подорожала более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области в феврале по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего ...18.01.2024 На Среднем Урале свежие огурцы за месяц подорожали почти на 45%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...