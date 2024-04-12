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На Среднем Урале картофель за месяц подешевел на 18%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Свердловской области в августе по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали апельсины (на 11,8%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Также заметно выросли цены на оливковое масло (на 7,4%), свежую зелень (на 5,6%), сливочное масло (на 4,8%), натуральный растворимый кофе (на 3,8%).

Сильнее всего за месяц подешевел виноград (на 24,5%), свекла (на 23%), картофель (на 18%), морковь (на 16,9%), а также свежие помидоры (на 11%).
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