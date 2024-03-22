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Вчера, 17:55

В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожали свекла и морковь

В Свердловской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 10,7%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Также заметно выросли цены на морковь (на 8,1%), капусту (на 6,5%), помидоры (на 4,7%), виноград (на 4,7%) и творог (на 4,3%).

Сильнее всего подешевели за месяц свежие огурцы (на 22%), лимоны (на 8,9%), натуральный кофе (в зернах и молотый) (на 4,4%) и апельсины (на 4,2%).
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