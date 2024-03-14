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В Свердловской области свекла за месяц подорожала более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области в феврале по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 20,8%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Также заметно выросли цены на виноград (на 14,5%), капусту (на 14,2%), морковь (на 13%), свежие огурцы (на 6,7%) и помидоры (5,5%).

Сильнее всего подешевели за месяц апельсины (на 11,1%), лимоны (на 7,6%) и картофель (на 5,8%).
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