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18.01.2024

На Среднем Урале свежие огурцы за месяц подорожали почти на 45%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали свежие огурцы (на 44,6%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости за месяц также заметно подорожали куриные яйца (на 18,7%), картофель (на 16,7%), свекла (на 9,3%), виноград (на 6,5%), свежие помидоры (на 5%), капуста (на 4,9%), а также сливочное масло (на 4,4%).

В свою очередь, заметно подешевели за указанный период апельсины (на 12,2%), охлажденные и мороженые куры (на 3,9%) и сахар (на 3,5%).
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