В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожали свекла и морковь

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Свердловской области в марте по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожала свекла (на 10,7%). Об этом сообщает Свердловскстат. Также заметно выросли цены на морковь (на 8,1%), капусту (на 6,5%), помидоры (на 4,7%), виноград (на 4,7%) и творог (на 4,3%). Сильнее всего подешевели за месяц свежие огурцы (на 22%), лимоны (на 8,9%), натуральный кофе (в зернах и молотый) (на 4,4%) и апельсины (на 4,2%).

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