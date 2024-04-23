Делегация уральской столицы примет участие в мероприятиях в честь Дней Екатеринбурга в Минске

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с узбекскими коллегами опытом развития международной торговли

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях международной выставки «ИННОПРОМ. ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с рабочим визитом прибыл на выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Ташкенте

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом на выставку «ИННОПРОМ. ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и делегация из КНР на ИННОПРОМЕ обсудили межмуниципальное сотрудничество

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках международной выставки ИННОПРОМ принял ...

Делегация Италии примет участие в международной выставке-форуме «Иннопром-2011» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2011. Делегация Италии примет участие в международной выставке-форуме «Иннопром-2011». ...