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Делегация уральской столицы примет участие в мероприятиях в честь Дней Екатеринбурга в Минске

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В столице Беларуси стартовали Дни Екатеринбурга. В мероприятиях примет участие делегация из уральской столицы, сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«Наша делегация примет участие в Международном форуме экономического развития, откроет книжную выставку о Екатеринбурге в Центральной библиотеке Янки Купалы, проведет встречу с Республиканским Союзом молодежи», — написал градоначальник.

Он также добавил, что одной из задач делегации станет поиск партнеров в сфере управления городским хозяйством.

«Нам крайне интересны успешные практики белорусских коллег по внедрению умных технологий и регулированию транспортных потоков. Посетим предприятия по производству систем управления и мониторинга движения, изготовлению краски для дорожной разметки. Обсудим и многие другие вопросы по улучшению транспортной доступности и развитию общественного транспорта», — поделился планами Алексей Орлов.

Напомним, что два года назад Екатеринбург и Минск стали городами-побратимами. Соглашение было подписано в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2022.
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