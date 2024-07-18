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Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В августе 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 159 договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом говорится в материалах регионального Управления Росреестра.

По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 57%.

На вторичном рынке жилья региона в августе 2024 года было зарегистрировано 11 тыс. 932 сделки. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
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