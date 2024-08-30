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Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли почти на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 по 9 сентября выросли на 0,98%, составив 76,67 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-95 подорожал на 0,4%, до 56,51 руб. Стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 0,9%, до 52,33 руб. за литр.

Цена на дизельное топливо за неделю не изменилась, составив 66,40 руб.
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