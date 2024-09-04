Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 13.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2024 года. Курс доллара США снизился на 15,57 коп., до 91,10 руб., евро — на 35,14 коп., до 100,39 руб.