Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро — на 35 коп.

УрБК, Москва, 04.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 сентября 2024 года. Курс ...03.09.2024 Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб., евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 03.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2024 года. Курс ...25.07.2024 Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 25.07.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 июля 2024 года. Курс доллара ...23.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро — на 21 коп.
УрБК, Москва, 23.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2024 года. Курс ...09.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 36 коп., евро — на 41 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2024 года. Курс ...