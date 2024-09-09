В Свердловской области до конца недели будет тепло и солнечно

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. В Свердловской области до конца недели будет тепло и солнечно. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



Так, на всей территории региона в дневные часы воздух будет прогреваться до 23 градусов, в ночное время температуры будут опускаться до 3 градусов тепла. Местами возможны заморозки до двух градусов ниже нуля. Ветер ожидается неустойчивый и слабый. Осадков синоптики не обещают, однако возможна небольшая облачность и туман.



В Екатеринбурге до конца недели днем ожидается 18-20 градусов тепла, ночью — до 6 градусов выше нуля. В городе будет держаться ясная и безветренная погода.