В Свердловской области до конца недели будет тепло и солнечно

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области в первой половине недели синоптики обещают бабье лето. Дневные ...08.08.2024 В Свердловской области до конца недели ночные температуры будут опускаться до 2 градусов тепла
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2024. В Свердловской области до конца недели ночные температуры будут опускаться до 2 ...04.07.2024 В Свердловской области до конца недели будет жарко и сухо
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В Свердловской области до конца недели в дневное время температура будет держаться на ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...