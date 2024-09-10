Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 11.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 сентября 2024 года. Курс ...10.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 10.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2024 года. Курс ...06.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 сентября 2024 года. Курс ...06.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 77 коп., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 сентября 2024 года. Курс ...05.09.2024 Официальный курс доллара США вырос на 31 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 05.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2024 года. Курс ...