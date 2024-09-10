Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 24 коп.

УрБК, Москва, 12.09.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2024 года. Курс доллара США вырос на 15,26 коп., до 91,26 руб., евро — на 24,26 коп., до 100,74 руб.