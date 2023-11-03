Дорожные службы обязали выплатить 500 тыс. рублей за поврежденную иномарку в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. По решению Свердловского областного суда ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ООО «ГУДСР») заплатит 518 тыс. 552 руб. за поврежденный автомобиль. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судебной инстанции.



Так, в 2022 году владелец иномарки, проезжая по ремонтируемой дороге в центре города Каменск-Уральский, наехал на канализационный люк, который открылся и повредил машину. Стоимость ремонта составила 1 млн 372 тыс. 778 руб. Пострадавший обратился в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга с иском к ООО «ГУДСР», АО «Водоканал Каменск-Уральский», МКУ «Управление городского хозяйства» для взыскания с виновных 1 млн 110 тыс. 500 руб.



Суд, рассмотрев материалы дела, определил надлежащим ответчиком ООО «ГУДСР», которое проводило ремонт дороги. При этом автотехническая экспертиза, назначенная судом, установила, что водитель мог избежать ДТП, если бы соблюдал скоростной режим. В связи с этим суд сделал вывод о наличии обоюдной вины в ДТП истца и ответчика и разделил между ними ответственность пополам. В результате чего иск был удовлетворен частично.



Истец обжаловал решение в апелляционной инстанции, но оно было оставлено без изменений.