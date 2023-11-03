Дорожные службы обязали выплатить 500 тыс. рублей за поврежденную иномарку в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге суд обязал УК «Единый Стандарт» выплатить около 96 тыс. руб. за ремонт ...27.07.2023 В Екатеринбурге пассажирка заплатит таксисту более 80 тыс. рублей за причинение ущерба автомобилю
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Екатеринбурге местная жительница выплатит 81 тыс. 647 руб. за поврежденный автомобиль ...16.07.2021 Житель Екатеринбурга отсудил у компании «ДорСтройЭксплуатация» более 192 тыс. рублей за поврежденный Infiniti
УрБК Екатеринбург, 16.07.2021. Житель Екатеринбурга отсудил у ООО «ДорСтройЭксплуатация» 192 тыс. 415 руб. за то, что ...11.04.2019 «Трест Уралтрансспецстрой» заплатит более 100 тыс. рублей за попавший в яму автомобиль екатеринбуржца
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2019. АО «Трест Уралтрансспецстрой» заплатит более 100 тыс. руб. за попавший в яму автомобиль ...04.04.2019 ЕМУП «Водоканал» заплатит владельцу поврежденного автомобиля более 200 тыс. рублей за незакрытый люк на дороге
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. Екатеринбургское МУП «Водоканал» заплатит более 200 тыс. руб. за незакрытый люк на ...