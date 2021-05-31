В Екатеринбурге УК «Единый Стандарт» заплатит почти 100 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за упавшей глыбы снега

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге суд обязал УК «Единый Стандарт» выплатить около 96 тыс. руб. за ремонт автомобиля. Машина была повреждена снегом, упавшим с крыши дома на улице Воеводина, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Как установил суд, в ноябре 2022 года владелец автомобиля припарковал его менее чем в 1 м от стены дома. С крыши упала снежно-ледяная масса и повредила машину. Стоимость ремонта составила 94,1 тыс. руб.



Пострадавший обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга и потребовал взыскать с УК 155 тыс. 866 руб. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что в произошедшем есть частичная вина пострадавшего, который поставил автомобиль слишком близко к дому. Поэтому размер причиненного вреда был уменьшен — ответчика обязали выплатить 72 тыс. 368? руб.



Ответчик и истец обжаловали решение в Свердловском областном суде. В итоге размер выплат в пользу пострадавшего был увеличен на 23 тыс. 525 руб.