УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

В Екатеринбурге УК «Единый Стандарт» заплатит почти 100 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за упавшей глыбы снега

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге суд обязал УК «Единый Стандарт» выплатить около 96 тыс. руб. за ремонт автомобиля. Машина была повреждена снегом, упавшим с крыши дома на улице Воеводина, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Как установил суд, в ноябре 2022 года владелец автомобиля припарковал его менее чем в 1 м от стены дома. С крыши упала снежно-ледяная масса и повредила машину. Стоимость ремонта составила 94,1 тыс. руб.

Пострадавший обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга и потребовал взыскать с УК 155 тыс. 866 руб. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что в произошедшем есть частичная вина пострадавшего, который поставил автомобиль слишком близко к дому. Поэтому размер причиненного вреда был уменьшен — ответчика обязали выплатить 72 тыс. 368? руб.

Ответчик и истец обжаловали решение в Свердловском областном суде. В итоге размер выплат в пользу пострадавшего был увеличен на 23 тыс. 525 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.05.2021 Управляющую компанию в Березовском обязали выплатить ущерб в сумме 58 тыс. рублей за упавшее на автомобиль дерево

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Суд в Березовском обязал управляющую компанию «ЖКХ-Холдинг» возместить горожанке 58 ...

25.01.2021 УК «Ремстройкомплекс» выплатит более 130 тыс. рублей автовладельцу из Екатеринбурга за упавшую на машину глыбу льда

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Решением суда ООО «Ремстройкомплекс» обязали выплатить жителю Екатеринбурга 136 тыс. ...

14.11.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. ...

27.07.2016 В Екатеринбурге мужчина отсудил у магазина 85 тыс. рублей за сход снега на его автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. В Екатеринбурге мужчина взыскал через суд с ООО «Сосьва-Лес» 85,7 тыс. руб. за ...

01.10.2013 ДЭУ Ленинского района заплатит автомобилисту более 350 тыс. рублей за разбитую машину

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2013. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал ДЭУ Ленинского района выплатить 364 тыс. ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (100)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18