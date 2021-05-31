В Екатеринбурге УК «Единый Стандарт» заплатит почти 100 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за упавшей глыбы снега

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Суд в Березовском обязал управляющую компанию «ЖКХ-Холдинг» возместить горожанке 58 ...25.01.2021 УК «Ремстройкомплекс» выплатит более 130 тыс. рублей автовладельцу из Екатеринбурга за упавшую на машину глыбу льда
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. Решением суда ООО «Ремстройкомплекс» обязали выплатить жителю Екатеринбурга 136 тыс. ...14.11.2019 В Екатеринбурге суд взыскал с УК «Народная» более 90 тыс. рублей за упавшую на автомобиль глыбу льда
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2019. Екатеринбургскую управляющую компанию (УК) «Народная» обязали выплатить более 90 тыс. ...27.07.2016 В Екатеринбурге мужчина отсудил у магазина 85 тыс. рублей за сход снега на его автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. В Екатеринбурге мужчина взыскал через суд с ООО «Сосьва-Лес» 85,7 тыс. руб. за ...01.10.2013 ДЭУ Ленинского района заплатит автомобилисту более 350 тыс. рублей за разбитую машину
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2013. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал ДЭУ Ленинского района выплатить 364 тыс. ...