Жителю Екатеринбурга по решению суда заплатят почти 150 тыс. рублей за повреждение его автомобиля мусорным контейнером

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу о повреждении автомобиля екатеринбуржца мусорным контейнером. Организации, ответственные за безопасность контейнерной площадки, обязали выплатить пострадавшему почти 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба облсуда.



Установлено, что в мае прошлого года мусорный контейнер, принадлежащий ООО «Кафе «Патронташ», съехал с контейнерной площадки и повредил припаркованный рядом автомобиль Kia. Стоимость ремонта, по оценке экспертов, составила 130 тыс. 530 руб. За последнюю мужчина отдал еще 7 тыс. руб.



Площадку, где находился контейнер, обслуживает ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург». Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов с указанной площадки осуществляет в соответствии с контрактом ЕМУП «Спецавтобаза». В связи с этим пострадавший подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к ООО «Кафе «Патронташ», ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург», ЕМУП «Спецавтобаза» о возмещении ущерба. Истец просил взыскать с надлежащего ответчика ущерб в размере 130 тыс. 530 руб., расходы по оплате услуг оценки — 7 тыс. руб., оплату юридических услуг в размере 5 тыс. руб., а также возместить госпошлину — 3 тыс. 951 руб.



Суд принял решение о взыскании заявленного ущерба, а также всех затрат в равных долях с ответчиков ООО «Кафе «Патронташ» и ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург». Представители управляющей компании обжаловали решение в Свердловском областном суде.



Однако судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что гражданско-правовая ответственность за причинение вреда истцу должна быть распределена между ООО «Кафе «Патронташ» и ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург» в равных долях. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.