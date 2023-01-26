Жителю Екатеринбурга по решению суда заплатят почти 150 тыс. рублей за повреждение его автомобиля мусорным контейнером

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции по делу о повреждении автомобиля екатеринбуржца мусорным контейнером. Организации, ответственные за безопасность контейнерной площадки, обязали выплатить пострадавшему почти 150 тыс. руб., сообщает пресс-служба облсуда.
Установлено, что в мае прошлого года мусорный контейнер, принадлежащий ООО «Кафе «Патронташ», съехал с контейнерной площадки и повредил припаркованный рядом автомобиль Kia. Стоимость ремонта, по оценке экспертов, составила 130 тыс. 530 руб. За последнюю мужчина отдал еще 7 тыс. руб.
Площадку, где находился контейнер, обслуживает ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург». Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов с указанной площадки осуществляет в соответствии с контрактом ЕМУП «Спецавтобаза». В связи с этим пострадавший подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга к ООО «Кафе «Патронташ», ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург», ЕМУП «Спецавтобаза» о возмещении ущерба. Истец просил взыскать с надлежащего ответчика ущерб в размере 130 тыс. 530 руб., расходы по оплате услуг оценки — 7 тыс. руб., оплату юридических услуг в размере 5 тыс. руб., а также возместить госпошлину — 3 тыс. 951 руб.
Суд принял решение о взыскании заявленного ущерба, а также всех затрат в равных долях с ответчиков ООО «Кафе «Патронташ» и ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург». Представители управляющей компании обжаловали решение в Свердловском областном суде.
Однако судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что гражданско-правовая ответственность за причинение вреда истцу должна быть распределена между ООО «Кафе «Патронташ» и ООО «УК «Альтернатива-Екатеринбург» в равных долях. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда частично ...28.07.2021 Суд в Екатеринбурге взыскал с магазина «Монетка» более 60 тыс. рублей за поврежденный автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Элемент-Трейд» (собственник ...19.02.2021 Фонд содействия капремонту выплатит жителю Каменска-Уральского более 100 тыс. рублей за повреждения автомобиля из-за упавшего кирпича
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Синарского районного суда ...07.07.2020 Компания «Ростелеком» заплатит более 60 тыс. рублей за поврежденный автомобиль екатеринбуржца
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда о ...11.04.2019 «Трест Уралтрансспецстрой» заплатит более 100 тыс. рублей за попавший в яму автомобиль екатеринбуржца
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2019. АО «Трест Уралтрансспецстрой» заплатит более 100 тыс. руб. за попавший в яму автомобиль ...