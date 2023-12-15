УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:22

В Екатеринбурге скончался руководитель Музея наивного искусства Андрей Бобрихин

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге скончался заведующий отделом наивного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ), руководитель Музея наива Андрей Бобрихин. Об этом сообщается в социальных сетях музея.

Андрей Бобрихин руководил Музеем наива с 2017 года. Благодаря его стараниям коллекция наивного искусства ЕМИИ регулярно пополнялась работами российских и зарубежных авторов.

В Екатеринбурге скончался руководитель Музея наивного искусства Андрей Бобрихин
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

«Андрей Анатольевич написал множество научных статей, исследуя и открывая новые грани наивного искусства, а также организовал десятки выставок, привлекая внимание к творчеству самобытных мастеров. Его работа была неоценимой для развития и популяризации этого феномена искусства», — говорится в некрологе.

Прощание с Андреем Бобрихиным состоится 13 сентября в 14.40 в Храме Рождества Христова на улице Машиностроителей, 4а.

Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» выражает свои искренние соболезнования родным и близким покойного.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.12.2023 В Екатеринбурге Музей наивного искусства закрылся на переэкспозицию

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. Музей наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улицы Розы Люксембург, 18 закрылся ...

30.06.2023 Музей наива в Екатеринбурге готовит к выставке новую коллекцию произведений хорватских художников

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию наивного ...

12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

30.06.2022 В Екатеринбурге Музей наивного искусства представит выставку новых поступлений «Ожидание чуда»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. В Екатеринбурге в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) завтра состоится ...

11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (266)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18