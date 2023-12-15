В Екатеринбурге скончался руководитель Музея наивного искусства Андрей Бобрихин

Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. В Екатеринбурге скончался заведующий отделом наивного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ), руководитель Музея наива Андрей Бобрихин. Об этом сообщается в социальных сетях музея.Андрей Бобрихин руководил Музеем наива с 2017 года. Благодаря его стараниям коллекция наивного искусства ЕМИИ регулярно пополнялась работами российских и зарубежных авторов.«Андрей Анатольевич написал множество научных статей, исследуя и открывая новые грани наивного искусства, а также организовал десятки выставок, привлекая внимание к творчеству самобытных мастеров. Его работа была неоценимой для развития и популяризации этого феномена искусства», — говорится в некрологе.Прощание с Андреем Бобрихиным состоится 13 сентября в 14.40 в Храме Рождества Христова на улице Машиностроителей, 4а.Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» выражает свои искренние соболезнования родным и близким покойного.