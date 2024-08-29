Брусника выиграла аукцион на право комплексного развития территории в Перми

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Компания Брусника выиграла аукцион на право комплексного развития территории в районе Тихого Компроса в городе Пермь. Об этом сообщается в Telegram-канале девелопера.



«Тихий Компрос — знаковая для Перми территория. И мы хотим создать здесь особенную, тщательно проработанную, высококачественную застройку. Это будет малоинвазивное вмешательство, учитывающее специфику места. Мы полагаем, что КРТ — лучший способ реализации подобных проектов. Он позволяет учесть интересы всех сторон и повысить капитализацию ценных для города пространств», — отметил директор земельного банка Брусники Дмитрий Ступин.



Специалистам предстоит освоить 6,5 га и возвести около 100 тыс. кв. метров жилья. По договору часть квартир в новых домах будет передана администрации Перми под социальные нужды.