Брусника выиграла аукцион на право комплексного развития территории в Перми

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. Компания Брусника по итогам I полугодия 2024 года увеличила объем текущего ...07.03.2023 Брусника реставрирует усадьбу Злоказова в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Компания Брусника получила разрешение на реставрацию усадьбы Злоказова на улице ...20.05.2022 В Екатеринбурге объявили аукцион за право стать застройщиком первых проектов КРТ
В Екатеринбурге объявили аукцион за право стать застройщиком первых проектов комплексного развития территорий (КРТ), ...20.05.2022 В Екатеринбурге объявили аукцион за право стать застройщиком первых проектов КРТ
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. В Екатеринбурге объявили аукцион за право стать застройщиком первых проектов ...04.06.2021 ДОМ.РФ и Брусника на ПМЭФ заключили пятилетнее соглашение о стратегическом партнерстве
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Банк ДОМ.РФ и Брусника на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ...