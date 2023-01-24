После вмешательства прокуратуры компания «Промышленные технологии» в Березовском погасила долг по зарплате в размере более 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Березовском ООО «Промышленные технологии» выплатило долг по зарплате сотрудникам в размере более 4,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Во время проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что руководство организации задержало зарплату 18 рабочим. Прокуратура внесла директору компании представление. Кроме того, было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы».



После этого организация погасила долг перед персоналом в размере более 4,2 млн руб.