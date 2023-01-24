После вмешательства прокуратуры компания «Промышленные технологии» в Березовском погасила долг по зарплате в размере более 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга инициировала проверку исполнения трудового ...26.12.2022 Компания «Уралэнерго-Союз» из Екатеринбурга погасила 3,5 млн рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга завершила проверку трудового ...25.03.2022 Птицефабрика «Артемовская» погасила перед работниками долг по зарплате в размере более 4,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Птицефабрика в Артемовском после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по ...16.07.2021 Екатеринбургская компания «СМК» погасила превышающий 2,7 млн рублей долг по зарплате после вмешательства прокуратуры
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2021. Общество с ограниченной ответственностью «СМК» за август и сентябрь 2020 года не ...21.01.2019 В Березовском частное охранное предприятие «Котломаш» задолжало сотрудникам зарплату в размере 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2019. В Березовском после вмешательства прокуратуры частное охранное предприятие ООО ...