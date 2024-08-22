Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить хостел с нелегальными мигрантами в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под контроль ...15.08.2024 Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с водоснабжением в городе Полевском
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил свердловским следователям провести проверку ...17.06.2024 Ситуацией с карьером в поселке Зюзельский заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение ...15.02.2023 Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с новыми отравлениями в закусочной «У Аро»
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад ...20.01.2023 Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по ситуации об отравлении посетителей закусочной «У Аро» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад ...