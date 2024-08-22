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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить хостел с нелегальными мигрантами в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить хостел с нелегальными мигрантами в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся у СК России информации, с 2022 года на цокольном этаже жилого дома на улице Спутников организована незаконная гостиница. В нежилых помещениях разместились мигранты из ближнего зарубежья. Об этом на единый телефон Информационного центра ведомства сообщили жители. Они обеспокоены тем, что постояльцы хостела устраивают беспорядки, разводят антисанитарию и представляют угрозу для детей. По словам екатеринбуржцев, обращения в ответственные структуры были проигнорированы.

Следственное управление СК России по Свердловской области начало проверку после обращения. Ее результаты предоставят председателю СК России Александру Бастрыкину.
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