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В Железнодорожном районе Екатеринбурга в рамках КРТ может появиться новый детский сад на 200 мест

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в рамках комплексного развития территории (КРТ) может появиться новый детский сад на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Власти Екатеринбурга подготовили проект решения о строительстве детсада на улице Стрелочников. Представители городской администрации проведут встречи с жильцами домов, которые могут попасть в программу.

На месте, где планируется строительство детского сада, находятся два деревянных дома, которым около ста лет. Жилые здания расположены на территории площадью 6 тыс. 577 кв. метров.

Предполагается, что дома расселят, а на их месте построят дошкольное учреждение на 200 мест, которое со временем станет муниципальной собственностью. Проект появился из-за потребности обеспечения местами в детсаду жителей соседней территории, на которой ведется строительство новых жилых комплексов.

Напомним, что администрация Екатеринбурга развивает программу «Комплексное развитие территорий». Благодаря ей горожан расселяют из ветхого и аварийного жилья, а на месте непригодных для жизни домов строят новые объекты инфраструктуры. Так, ранее власти муниципалитета опубликовали проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории. Документ касается двух участков, которые не имеют общих границ, но объединены в одну площадку КРТ.

«Теперь муниципалитет приступит ко встречам с жильцами многоквартирных домов. Совместно специалисты города и уральцы примут решение о судьбе пространств», — отметили в пресс-службе.
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