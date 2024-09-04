Власти Екатеринбурга опубликовали проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...29.08.2024 В Екатеринбурге в рамках КРТ утвержден проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) нежилой застройки ...02.08.2024 В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...06.03.2024 В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге в рамках КРТ будут построены дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на право застройки площадки в рамках ...16.03.2023 Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного ...