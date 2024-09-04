УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.09.2024

Власти Екатеринбурга опубликовали проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Администрация Екатеринбурга опубликовала проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории. Документ касается двух не граничащих друг с другом участков, объединенных в одну площадку КРТ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Первая из них находится в границах улиц Блюхера — Уральской –— Милицейской — Шадринского переулка. Сейчас там располагаются четыре дома 1950-х годов. Один из них признан аварийным. Вместо них на участке общей площадью 9 тыс. кв. м. появятся многоэтажки и пристроенный детский сад на 100 мест. Для жителей новых домов обустроят проезды, дороги, парковки и зеленые зоны.

Вторая территория находится на пересечении переулка Базового и Сибирского тракта. Ее площадь составляет 3,6 тыс. кв. м. Там расположен один дом, построенный в 1962 году. Вместо него появится благоустроенная рекреационная зона для жителей близлежащих домов. Территорию озеленят и установят там малые архитектурные формы.

«Теперь муниципалитет приступит ко встречам с жильцами многоквартирных домов. Совместно специалисты города и уральцы примут решение о судьбе пространств», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что механизм комплексного развития территорий применяется в городе с 2022 года. За это время Екатеринбург реализовал семь проектов жилой застройки, четыре — нежилой.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...

29.08.2024 В Екатеринбурге в рамках КРТ утвержден проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) нежилой застройки ...

02.08.2024 В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...

06.03.2024 В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге в рамках КРТ будут построены дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на право застройки площадки в рамках ...

16.03.2023 Администрация Екатеринбурга объявила новую площадку под комплексное развитие территорий

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Администрация Екатеринбурга назвала новую площадку, попавшую в программу комплексного ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18