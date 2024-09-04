Власти Екатеринбурга опубликовали проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) нежилой застройки ...

В Екатеринбурге в рамках КРТ утвержден проект межевания территории в районе улиц Челюскинцев и Восточной

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...

В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест

В микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге в рамках КРТ будут построены дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Екатеринбурге подвели итоги аукциона на право застройки площадки в рамках ...